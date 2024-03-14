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Scoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki ilk iş birliğini gerçekleştirdi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.03.2024 20:52
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Yenilikçi teknolojisi sayesinde futbol kulüplerinin akademilerine global çözümler getiren, genç yeteneklerin video ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, yaklaşık 50 yıllık futbol mirası olan Almanya’nın Regionalliga ekiplerinden Türkgücü München ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. 

Scoutium, Türkgücü München ile Almanya'daki ilk iş birliğini gerçekleştirdi

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, Türkgücü München’in akademi takımlarının maçlarını mercek altına alarak hem takımın hem futbolcuların performanslarının profesyonel bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. Karşılaşmalarda oynayan futbolcuların bireysel videoları ile özel istatistikleri hazırlanarak en hızlı ve kolay şekilde kulüp yetkililerinin değerlendirmesine sunulacak. Türkgücü München’in bünyesindeki tüm futbolcular Scoutium’un geniş futbol topluluğunun bir parçası olarak Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden faydalanabilecek. Futbolcu keşif sürecinde de antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, Türkgücü München akademisine yeni yetenekler kazandırılmasına destek olacak. 

ALİ AKÇAY: 'TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZI ALMANYA'YA DA TAŞIDIK"

Yapılan yeni anlaşmanın ardından mutluluğunu paylaşan Scoutium'un yönetici ortağı Ali Akçay, ''Almanya’daki ilk kulübümüz Türkgücü München ile imzalarımızı attık. Burada birçok ülkeden genç futbolcular var, birçok Türk oyuncu da akademide yer alıyor. Oluşturduğumuz teknolojik altyapıyı Almanya’ya da taşımanın gururunu yaşıyoruz. Türkgücü München’in akademi düzeyinde kurduğu sistemi Scoutium ile birlikte yukarılara çıkarmak istiyoruz. Bireysel videolar ve analizlerle mevcut yeteneklerin performans takibini kolaylaştırırken, buradaki kulüp yetkililerinin genç yetenekleri hızlı bir şekilde keşfedebilmesini de sağlayacağız. Birlikte çok güzel işler başaracağımıza güvenim tam.’’ sözlerini kullandı.

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'AKADEMİMİZİ DAHA DA PROFESYONEL HALE GETİRİYORUZ"

Türkgücü München yönetim kurulu üyesi Serdar Yılmaz, Scoutium ile yaptıkları anlaşma sayesinde akademilerindeki futbolcularının performanslarını çok daha profesyonel şekilde takip edeceklerini belirterek, “İş birliğimiz ile hem futbolcularımızın gelişimlerinin hızlanacağına hem de akademimizdeki rekabetin daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Akademimizdeki bu profesyonelleşme için ve Scoutium’un Almanya’da anlaştığı ilk kulüp olduğumuz için çok mutluyuz.’’ açıklamasında bulundu.

Türkgücü München Akademi Sorumlusu Mustafa Turgut, Scoutium’un Türkgücü München’in akademisindeki tüm futbolcuları tek bir platformdan kolayca takip etmesini sağlamasının çok değerli olduğuna değinerek ”Oynadığımız karşılaşmaların görüntülü analizlerine ve istatistiklerine hızlıca ulaşarak, tüm futbolcularımızın performanslarını tek bir platformdan ve ekstra efor gerektirmeden takip edebileceğiz. Scoutium’un kolay kullanımı sayesinde antrenörlerimiz futbolcularımızla her maç sonrası performanslarını analiz edebilecek.”
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