Scuderia AlphaTauri Honda tanıtıldı

Formula 1’in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda, Salzburg’da bulunan ünlü havacılık müzesi Hangar-7’de yapılan lansman

gecesiyle tanıtıldı. Eski Red Bull Racing pilotlarından David Coulthard’ın sunuculuğunu yaptığı lansmanda Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat yeni aracıyla buluştu.

Scuderia AlphaTauri’nin harika bir proje ve yeni macera olduğunu belirten Gasly “Toro Rosso hikayesinin sonuna geldik. Bana ilk kez Formula 1’in kapılarını açan takımdı ve bu sebeple de çok duygusal bir an benim için. Ama şimdi Scuderia AlphaTauri ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bence çok keyifli bir macera başlıyor. Bunun için çok heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yeni markamızı bir üst seviyeye taşımak için çalışacağız” dedi.

Scuderia AlphaTauri Honda takımının diğer başarılı pilotu Kvyat ise geçen sene takım olarak çok mücadeleci bir performans ortaya koyduklarını vurgularken “Bu sene de benzer bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Şu an çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve oldukça iyi ve başarılı yarışlara imza atacağız. Çok daha fazla podyum için mücadele edeceğiz. Her şeyin çok iyi olacağını umuyorum” diye konuştu.