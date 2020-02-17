Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Scuderia AlphaTauri Honda tanıtıldı

Scuderia AlphaTauri Honda tanıtıldı

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

2006 yılından beri Formula 1’de yarışan Toro Rosso takımının yeni adı Scuderia AlphaTauri Honda oldu. Avusturya’nın Salzburg kentinde ünlü havacılık müzesi Hangar-7’de yapılan lansman gecesiyle tanıtılan Scuderia AlphaTauri Honda’nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni araç AT01 ilk kez görücüye çıktı. Eski Formula 1 pilotu David Coulthard’ın sunuculuğunu yaptığı gecede Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da yer aldı.

Scuderia AlphaTauri Honda tanıtıldı

Formula 1’in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda, Salzburg’da bulunan ünlü havacılık müzesi Hangar-7’de yapılan lansman
gecesiyle tanıtıldı. Eski Red Bull Racing pilotlarından David Coulthard’ın sunuculuğunu yaptığı lansmanda Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat yeni aracıyla buluştu.

Scuderia AlphaTauri’nin harika bir proje ve yeni macera olduğunu belirten Gasly “Toro Rosso hikayesinin sonuna geldik. Bana ilk kez Formula 1’in kapılarını açan takımdı ve bu sebeple de çok duygusal bir an benim için. Ama şimdi Scuderia AlphaTauri ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bence çok keyifli bir macera başlıyor. Bunun için çok heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yeni markamızı bir üst seviyeye taşımak için çalışacağız” dedi.

Scuderia AlphaTauri Honda 2020_AT01

Scuderia AlphaTauri Honda takımının diğer başarılı pilotu Kvyat ise geçen sene takım olarak çok mücadeleci bir performans ortaya koyduklarını vurgularken “Bu sene de benzer bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Şu an çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve oldukça iyi ve başarılı yarışlara imza atacağız. Çok daha fazla podyum için mücadele edeceğiz. Her şeyin çok iyi olacağını umuyorum” diye konuştu.

Scuderia AlphaTauri Honda Takım Sorumlusu Franz Tost tanıtımın çok keyifli olduğunun altını çizerken “Gördüğüm en heyecan verici Formula 1 tanıtımını gerçekleştirdik. Takımımız Scuderia AlphaTauri’nin tüm parçaları, Hangar-7’deki bu tanıtıma katıldı. Takım olarak burada bizimle yeni başlangıcımız olan AlphaTauri’yi kutlamaya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz. Güzel bir sezonun bizi beklediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca Scuderia AlphaTauri Honda takımının 2020-2021 sezonunda kullanacağı AlphaTauri takım kıyafetleri de tanıtıldı. Avusturya’daki tanıtımla eş zamanlı olarak İtalya’nın Milano şehrindeki Duomo Meydanı’nda da Scuderia AlphaTauri Honda’nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni araç AT01 sergilendi.

ALPHATAURI 2020 İLKBAHAR YAZ KOLEKSİYONU DA SERGİLENDİ

Formula 1’in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda’nın tanıtım gecesinde takıma ismini veren Red Bull’un premium moda markası AlphaTauri’nin 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu da özel bir defileyle modaseverlerin beğenisine sunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya
Sezen Aksu'nun en sevilen şarkılarıSezen Aksu'nun en sevilen şarkıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
redbull, Scuderia AlphaTauri Honda ,

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulaşım zammı yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?

Ulaşım zammı yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?

Serenay Sarıkaya, Bergen’le beyaz perdeye dönüyor

Serenay Sarıkaya, Bergen’le beyaz perdeye dönüyor

Başrolde can dostlarımız var: En iyi köpek filmleri

Başrolde can dostlarımız var: En iyi köpek filmleri

Yeşilçam’dan bir ustanın anatomisi: Şener Şen filmleri…

Yeşilçam’dan bir ustanın anatomisi: Şener Şen filmleri…

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da

Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da

SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak isimler belli oldu

SonarLab by Red Bull sahnesinde yer alacak isimler belli oldu

Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya

Kübra Dağlı’dan Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda altın madalya

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor

Red Bull Homerun için en yaratıcı kostüm önerileri

Red Bull Homerun için en yaratıcı kostüm önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.