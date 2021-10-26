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SDT, Cumhuriyet Bayramı'nı 2 oyunla kutlayacak

26.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SDT, Cumhuriyet Bayramı'nı 2 oyunla kutlayacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Milli Mücadele ruhunu sahneye yansıtan 2 oyunu seyirciyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde Türk milletinin bağımsızlık yollundaki azim ve kararlığının göstergesi olan Milli Mücadele ruhunu anlatan "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" ve "1919:Şafak" adlı oyunlarla perde açılacak.

Asiye Demet Köse'nin yazdığı, Mustafa Yıldıran'ın yönettiği, Sivas Kongresi'nin anlatıldığı "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" isimli oyun, 28 Ekim Perşembe günü saat 19.30'da seyircinin karşısına çıkacak.

SDT, 29 Ekim Cuma ise Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi'yle kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunun anlatıldığı "1919:Şafak" adlı oyunu sahneleyecek.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme aldığı ve Volkan Ateş Gündüz'ün sahneye taşıdığı "1919:Şafak" adlı oyun, 29 Ekim Cuma saat 19.30'da sanatseverlerle buluşacak.

SDT, 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da "Bir Güz Çiçeği Hürriyet" isimli oyunla yeniden perdelerini açacak.

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