YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

01.03.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, biri çocuk iki farklı oyunla perde açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, insana dair birçok konuyu nakış nakış tele işleyen Karacaoğlan'ın yaşamından kesitlerden oluşan "Karacaoğlan" isimli oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyun, 3 ve 4 Mart saat 19.30'da 5 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

SDT, 6 Mart Pazar günü ise "Alice Harikalar Diyarında" isimli oyunla çocuk seyircilerini selamlayacak.

Çocuk seyirciler kadar yetişkin izleyicilerin de beğenisini toplayan "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu SDT, 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahneleyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatıTHY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacakŞule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

Sivas Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:49
İkindi
15:57
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Kiev’de yaşadıklarını anlattı! “Panik atak geçiriyorum”

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Yeni imaj! "Bu sen değilsin"

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

"Cinsel tercihlerini değiştiriyorlar"

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.