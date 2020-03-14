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Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası

ANTALYA HABERLERİ  | 14.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon ödül töreniyle sona erdi

Antalya'da gerçekleştirilen "Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası" tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonunun resmi turnuvası olan organizasyon, ülkedeki "45 delikli golf tesisi" unvanına sahip, uluslararası standartlardaki Gloria Golf Kulübü sahalarında kadın golfçüleri, ikinci kez bir araya getirdi.

Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç'ten yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Solheim Cup Kaptanı ve eski Britanya Açık şampiyonu Catriona Matthew başta olmak üzere birçok başarılı kadın yer aldı.

Mücadeleler sonunda şampiyonluğa Beyhan Benardete ulaştı.

Turnuva birincisi Benardete ile dereceye giren diğer sporculara kupalarını, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın verdi.

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Antalya Beyhan Benardete Golf ladies Sebahat Özaltın Turnuva

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