Sebahattin Ceyhun güven tazeledi

Kütahya’da, 13 Aralık 2019 günü AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Sebahattin Ceyhun, tek liste ile gidilen 7. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyerek, bu göreve seçildi. Yeni Kapalı Spor Salonu’nda Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye partilerin ilgisi yoğun oldu. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılarak partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Kongreye katılan delegelerin oylarının tamamını alarak AK Parti Kütahya İl Başkanlığı vazifesine seçilen Ceyhun, "Kütahya için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"18 yılda ilimize 17 milyar, 407 milyon, 993bin 981 TL’lik yatırım yapıldı"

Kütahya’da bir çok önemli projenin hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Ceyhun, "Sanayiden savunmaya, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma her alanda dev yatırımlarla yerli ve milli üretimde önemli başarılarla, biz bize yeteriz diyerek büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Kütahya’mızın da stratejik konumuyla, organize sanayi bölgeleriyle her geçen gün artan ihracatıyla, turizme elverişli doğasıyla, sanatı, çalışmayı, üretmeyi seven insanlarıyla ülkemizi hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Kütahya, şu anda mevcut durumuyla çoğu ilimizden pek çok açıdan, çok daha iyi bir noktada. Ancak biz iyinin daha da iyisi vardır, anlayışıyla sürekli bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Kütahya ve ilçelerimiz her alanda tarihimizin en büyük yatırımlarına, AK Parti hükümetlerimiz ile kavuştu. Son 18 yılda ilimize 17 milyar, 407 milyon, 993bin 981 lira (18 milyar) yatırım yapıldı. Bu yıl yapılan kamu harcaması şu ana kadar (9 ay) 563.8 milyon TL’ye ulaştı. Pandemi sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla vatandaşlarımıza ve esnafımıza sağlanan yardım ve desteklerin tutarı; Türkiye genelinde 41 milyar TL’yi, Kütahya’mızda da 175 milyon TL’yi geçti. Hamdolsun, devam eden çalışmalarla, yeni yatırımlarla ve hayata geçirilecek projelerle ilimiz her geçen gün büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Görevi devraldığımızdan itibaren, ilimize daha da büyük hizmetler kazandırmak amacıyla vekillerimizle beraber, Bakanlıklarımız nezdinde sürdürdüğümüz görüşmeler ve kurumlarımızla koordineli çalışmalarımız sonucunda önemli aşamalar kat ettik. Biz, Kütahya’mızın; turizminin, sanayisinin gelişmesi, mevcut sağlık ve ulaşım alt yapısının daha da güçlendirilmesi için el birliğiyle çalışıyoruz ve yüzleri güldürecek sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.