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Sebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin'e yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi verilmişti. Şirin'in uyuşturucu testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Sebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Sebahattin Şirin in uyuşturucu testi pozitif çıktı 1

EV HAPSİ KARARI

Şirin, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme tarafından Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verilmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu testinin sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

ŞİRİN SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ

Muzaffer Şirin, soruşturma kapsamında daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti. Şirin ayrıca, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sebahattin Şirin
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