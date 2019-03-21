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Sebastian Frey ölümden döndüğünü açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Fransız eski kaleci Sebastian Frey, yaptığı açıklamada ölümden döndüğünü açıkladı. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Frey, yapılan bazı testler sonrası vücudunda virüs bulunduğu ve bu virüsün hayatına son verebilecek seviyede olduğunu söyledi.

Sebastian Frey ölümden döndüğünü açıkladı

Süper Lig'de bir dönem Bursaspor forması giyen Fransız eski kaleci Sebastien Frey, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ölümcül bir hastalık atlattığını ifade etti.

Frey yaptığı açıklamada hastalığına dair tüm detayları anlattı ve tüm kararlılığıyla mücadelesine devam edeceğini söyledi.

İşte Frey'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Herkese günaydın. Fark ettiğiniz gibi, geçerli bir sebepten dolayı bir süredir sosyal medyada yoktum ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç hafta önce hastaneye gittim. Ateşim 40'ın altına düşmüyordu. Birkaç test yapıldıktan sonra, beni yavaş yavaş devre dışı bırakacak bir virüs buldular ve bu virüs, beni sizden uzaklaştırabilirdi. Şansım var ki bu testleri geçtim. Şimdi yeni bir meydan okumaya başladım. Her zamanki gibi yürüyebilmek ve çalışmak... Her zaman kazanmak için savaştım ve şimdi yeniden kararlılıkla ve tüm gücümle bu savaşı da kazanacağım.

Kariyeri boyunca Inter, Parma ve Fiorentina gibi önemli kulüplerde de forma giyen Sebastien Frey, 2013'te Bursaspor'a imza atmış ve 2015'te takımdan ayrıldıktan sonra futbol kariyerini noktalamıştı.

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Sebastian Frey Bursaspor

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