Sebastian Jurado: Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok

Meksika basınının Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirttiği Cruz Azul'un 22 yaşındaki kalecisi Sebastian Jurado, siyah-beyazlıların kendisine bir teklif yapmadığını söyledi.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan genç file bekçisi, "Dürüst olmak gerekirse, Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok, bana ulaşan bir şey değil bu. Ben de gördüm, bir söylenti gibi çıktı ortaya çünkü benim bilgim dahilinde olan bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Meksika Milli Takımı kadrosuna da alınmaya başlanan genç kaleci, yeni takımıyla 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Meksika Kapanış Ligi'nde 18 maçta kaleyi koruyan 1,88'lik kaleci, 2 kez kalesini gole kapattı.
(Sporx)
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