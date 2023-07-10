Sebastian Szymanski kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Sebastian Szymanski'nin biyografisi

Sebastian Szymanski ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sebastian Szymanski transferinin hafta içi açıklanması bekleniyor. Polonyalı futbolcu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu İşte Sebastian Szymanski'nin oynadığı takımlar ve futbol kariyerine ilişkin merak edilenler...

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da doğdu.

Sebastian Szymanski, 174 cm boyundadır.

Polonyalı futbolcu on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır.

SEBASTIAN SZYMANSKI'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 40 maça çıkan Sebastian Szymanski, 10 gol 7 asist üretmiştir.

FENERBAHÇE, SEBASTIAN SZYMANSKI İÇİN DİNAMO KİEV İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için anlaştı. sarı-lacivertli takımda Szymanski transferinin hafta içinde açıklanması bekleniyor.

