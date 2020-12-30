"Sebat" kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Samsun Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı "Sebat" adlı film, kısa film yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Kütahya Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi’nin düzenlediği 2. Ulusal Kısa Film Festivali “Yeni Normale Bakış" konulu yarışmada lise kategorisinde “Sebat” adlı filmle Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye birinciliği başarısını elde etti.

Filmin içeriği ile ilgili bilgi veren Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, “Öğretmenimize ve öğrencimize bu haklı gururu yasattıkları için Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak teşekkür ederiz. Filmimizin içeriğini pandemi döneminde yeni eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin yaşadığı zorluklardan yola çıkarak oluşturduk” dedi.

Filmin danışman öğretmenliğini Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Güney, yönetmen öğrenci olarak 10. sınıf öğrencisi Esra Baş yaptı.



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