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Şebinkarahisar Belediye Başkanlığına Ömer Şentürk seçildi

02.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şebinkarahisar Belediye Başkanlığına Ömer Şentürk seçildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanlığına, Şahin Yılancı'nın vefatı nedeniyle AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Ömer Şentürk seçildi.

Şebinkarahisar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilliği görevini sürdüren Ömer Şentürk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı.

Gizli oylama sonucu Şentürk, oy çokluğuyla Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 25 Temmuz Pazartesi günü hayatını kaybetmiş, cenazesi ilçede düzenlenen törenin ardından 27 Temmuz Çarşamba günü toprağa verilmişti.

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