Şebinkarahisar'da restore edilen Taşhan ve arastalar turizme değer katacak

yüzyılda Şebinkarahisar sipahi reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılan Taşhan, ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde yer alıyor. Geçmişte ticaret merkezi ve cezaevi olarak kullanılan tarihi Taşhan'ın restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018'de başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İçerisinde 6 oda ve 13 dükkanın yer aldığı Taşhan, gerekli düzenlemelerin ardından kullanıma açılacak.

Şebinkarahisar Belediyesince uygulanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen Taşhan Arastaları Projesi'nde ise çalışmalar sürüyor.

Tarihi İpekyolu üzerinde geçmişte ticaret merkezi olarak kullanılan arastalar, aslına uygun olarak düzenleniyor.

Proje kapsamında 24 dükkanın yenilenmesi, dükkanlara çıkan tarihi cadde ve proje alanının iyileştirilmesi ve aydınlatması, görünürlük ve tanıtım faaliyetleri ile meslek tanıtım heykelleri yapılması planlanıyor.

Taşhan ve arastaların birbirine çok kısa mesafede olması dolayısıyla da ilçede kültür turizmi için yeni bir destinasyon oluşturulması amaçlanıyor.

"TAŞHAN VE ARASTALAR BİRBİRİYLE ENTEGRE OLACAK"

Şebinkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Cağcağ, AA muhabirine, ilçenin kültürünü yansıtan çok sayıda eserden birinin de tarihi Taşhan olduğunu söyledi.

Taşhan'ın, Osmanlı döneminin örnek yapılarından biri olduğunu aktaran Cağcağ, Taşhan ve arastaların birbiriyle entegre olacağını belirtti.

Cağcağ, Taşhan'ın üst katının butik otel, alt bölümünün de el sanatlarıyla ilgili mesleklerinin tanıtımı için kullanılmasının planlandığını ifade ederek, yine Şebinkarahisar'ın değeri olan fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in eserlerinin bir kısmının Taşhan'da sergileneceğini kaydetti.

"PROJENİN İLK ETABI BU YIL, İKİNCİ ETABI İSE GELECEK YIL TAMAMLANACAK"

Arastaların da ilçenin eski çarşısı olduğuna dikkati çeken Cağcağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1960'lı yıllarda belediye tarafından yapılan taş dükkanlarımız sanayi olarak kullanılıyordu. Çarık, ayakkabı, nal, semercilik, demircilik üzerine olan bir çarşımız. Burayı da eski ustalarımızı getirerek oradaki eski dükkanları tekrar kullanılabilir hale getireceğiz. Hem de tarihimizi, eski yapımızı daha iyi tanıtmış olacağız."

Cağcağ, dükkanların dış cephesinin aslına uygun olarak ahşaptan yapılacağını belirterek, projenin ilk etabının bu yıl, ikinci etabının ise gelecek yıl tamamlanacağını vurguladı.

Şebinkarahisar'ın kültür ve doğa turizminde önemli değerlere sahip olduğuna işaret eden Cağcağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçeye gelen turist Atatürk Evi ve Tamzara dokuması atölyesini ziyaret ettikten sonra Sanat Sokağı'na girecek. Turistler arastalarda ilçe kültürünü yansıtan demirci, semerci, marangoz ustalarının çalışmalarını gördükten sonra Taşhan'a gelip kültürel yapıyı da inceleyebilecek. Buradan da Şebinkarahisar Kalesi'ne çıkacaklar. Tüm bunlar turizmde bir bütünlük kazanmış olacak."

