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Şebnem Ceceli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Ceceli ile akraba mı?

28.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bennu Yıldırımlar'ın Instagram'da paylaşmış olduğu bir fotoğrafla Yaprak Dökümü dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli'nin son hali ortaya çıktı. Paylaşım sonrası kullanıcılar Şebnem Ceceli'nin hayatını sorgulamaya başladı. Ceceli'nin soyadından dolayı şarkıcı Mustafa Ceceli ile akraba olup olmadığı da merak ediliyor. Peki Şebnem Ceceli kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şebnem Ceceli biyografisi...

Şebnem Ceceli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Ceceli ile akraba mı?

Süper Baba, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol almış olan Bennu Yıldırımlar'ın Instagram'da paylaşmış olduğu bir fotoğrafla Yaprak Dökümü dizisinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli'nin son hali ortaya çıktı. Paylaşımın ardından kullanıcılar Şebnem Ceceli'nin hayatını araştırmaya başladı. Peki Şebnem Ceceli'nin Mustafa Ceceli ile akrabalığı var mı? Şebnem Ceceli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ŞEBNEM CECELİ KİMDİR?

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönemin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde oynadığı Ayşe rolüyle tanınmıştır. 2006 ve 2011 seneleri arasında yayınlanan dizinin ardından yalnızca Algida Max ve Wings reklamlarında rol alan Şebnem Ceceli, henüz başka bir projede yer almamıştır.

Eğitim hayatına ağırlık vermiş olan Ceceli, hukuk fakültesini kazanmıştır ve kariyerini bu alanda sürdürerek avukat olmayı planlamakta. 20 yaşında olan Ceceli bekardır. Oyuncunun şarkıcı Mustafa Ceceli ile akrabalığı bulunmamaktadır, aralarında ailevi bir bağlantı yoktur.

İşte Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Şebnem Ceceli'nin son hali;

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Mustafa Ceceli
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