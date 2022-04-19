Şebnem Ferah’ın tahtına aday! Rana Türkyılmaz 6 milyona ulaştı

Rana Türkyılmaz henüz 17 yaşında ve lise öğrencisi ancak başarısı Türkiye sınırlarına ulaşmış durumda. TikTok’ta şarkılarını paylaşan Rana Türkyılmaz’ın geçtiğimiz yıl çıkardığı “Alamet” isimli şarkısı 6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

“PANDEMİDE KENDİMİ KEŞFETTİM”

Pandemi sürecinde kendini keşfettiğini söyleyen Rana Türkyılmaz “kendime çok fazla vakit ayırabildim. Ne yapmak istediğimi de hep biliyordum. O yüzden müziğe bir adım attım ve şarkı söylediğim videoları sosyal medyada paylaşmaya başladım” dedi.

Sürekli şarkı söylediğini ancak paylaşacak cesareti bulamadığını söyleyen Rana, pandemi sürecinde herkesin evinde oturduğu dönemde dezavantajı avantaja çevirenlerden... Rana Türkyılmaz “şarkı söylediğim videoları yüklemeye başladım ve devamı geldi. Müziğe kendimi bildim bileli ilgim vardı” dedi.

“İnandığım bir ekiple çalışıyorum”

Genç yetenek Türkyılmaz, “Alamet” şarkısında “çok inandığı ve birlikte olmaktan çok mutlu olduğu” bir ekiple çalıştığını söylüyor ve başarısının sırrını şu sözlerle açıklıyor “ETL Records ekibi benimle aynı vizyona sahip. Kariyerimi beraber inşa ediyoruz. Bu konuda içim çok rahat. İnsanlardan çok ilham verici tepkiler alıyorum, müziğimi takip eden herkesin heyecanı ve enerjisi bana da geçiyor” dedi.

ROCK MÜZİĞİN YENİ VOKALİ

Vokal tekniğiyle müzik eleştirmenlerinden tam not alan Rana Türkyılmaz geleceğin Şebnem Ferah’ı olarak nitelendiriliyor. “Bu cümleyi duymak beni inanılmaz heyecanlandırıyor” diyen Türkyılmaz “insanların beni bu kadar benimsemesi ve geleceğimden benim kadar ümitli olması bana da harika bir motivasyon kaynağı oluyor” diyor.

Genç yeteneğin bir diğer ilgi alanı da resim... Rana Türkyılmaz sanatın bir çok dalında faaliyet gösteren müzisyenlerden.



“ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

Gelecekte kendini rock müzik alanında ülkesini temsil eden kadın vokallerden biri olarak görmek istediğini söyleyen Rana Türkyılmaz “bunun için de şu an elimden geleni yapıyorum” diyor. Genç bir müzisyen olarak üretmeye devam edeceğini söyleyen genç müzisyen yakın zamanda yeni çalışmalarıyla müzik severlerin karşısında olacağının da müjdesini verdi.

