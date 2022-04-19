MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Şebnem Ferah’ın tahtına aday! Rana Türkyılmaz 6 milyona ulaştı

Şebnem Ferah’ın tahtına aday! Rana Türkyılmaz 6 milyona ulaştı

19.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe Rock müziğin yeni yıldızlarından biri olmaya aday Rana Türkyılmaz henüz 17 yaşında... Ancak sesi yaşından fersah fersah büyük. Geçen yıl piyasaya sunduğu “Alamet” şarkısıyla TikTok’ta 6 milyon izlenmeye ulaşan Rana Türkyılmaz’ı gelin yakından tanıyalım.

Şebnem Ferah’ın tahtına aday! Rana Türkyılmaz 6 milyona ulaştı

Rana Türkyılmaz henüz 17 yaşında ve lise öğrencisi ancak başarısı Türkiye sınırlarına ulaşmış durumda. TikTok’ta şarkılarını paylaşan Rana Türkyılmaz’ın geçtiğimiz yıl çıkardığı “Alamet” isimli şarkısı 6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

20220419-092908

“PANDEMİDE KENDİMİ KEŞFETTİM”

Pandemi sürecinde kendini keşfettiğini söyleyen Rana Türkyılmaz “kendime çok fazla vakit ayırabildim. Ne yapmak istediğimi de hep biliyordum. O yüzden müziğe bir adım attım ve şarkı söylediğim videoları sosyal medyada paylaşmaya başladım” dedi.

Sürekli şarkı söylediğini ancak paylaşacak cesareti bulamadığını söyleyen Rana, pandemi sürecinde herkesin evinde oturduğu dönemde dezavantajı avantaja çevirenlerden... Rana Türkyılmaz “şarkı söylediğim videoları yüklemeye başladım ve devamı geldi. Müziğe kendimi bildim bileli ilgim vardı” dedi.
“İnandığım bir ekiple çalışıyorum”

Genç yetenek Türkyılmaz, “Alamet” şarkısında “çok inandığı ve birlikte olmaktan çok mutlu olduğu” bir ekiple çalıştığını söylüyor ve başarısının sırrını şu sözlerle açıklıyor “ETL Records ekibi benimle aynı vizyona sahip. Kariyerimi beraber inşa ediyoruz. Bu konuda içim çok rahat. İnsanlardan çok ilham verici tepkiler alıyorum, müziğimi takip eden herkesin heyecanı ve enerjisi bana da geçiyor” dedi.

20220419-092918

ROCK MÜZİĞİN YENİ VOKALİ

Vokal tekniğiyle müzik eleştirmenlerinden tam not alan Rana Türkyılmaz geleceğin Şebnem Ferah’ı olarak nitelendiriliyor. “Bu cümleyi duymak beni inanılmaz heyecanlandırıyor” diyen Türkyılmaz “insanların beni bu kadar benimsemesi ve geleceğimden benim kadar ümitli olması bana da harika bir motivasyon kaynağı oluyor” diyor.

Genç yeteneğin bir diğer ilgi alanı da resim... Rana Türkyılmaz sanatın bir çok dalında faaliyet gösteren müzisyenlerden.
20220419-092924

“ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

Gelecekte kendini rock müzik alanında ülkesini temsil eden kadın vokallerden biri olarak görmek istediğini söyleyen Rana Türkyılmaz “bunun için de şu an elimden geleni yapıyorum” diyor. Genç bir müzisyen olarak üretmeye devam edeceğini söyleyen genç müzisyen yakın zamanda yeni çalışmalarıyla müzik severlerin karşısında olacağının da müjdesini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı zirvede!Gökhan Türkmen'in Mahşer şarkısı zirvede!
Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."Survivor fena karıştı! "Kadınları döven adam..."
Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Ferah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Sütyensiz paylaşım! Yorum yağdı

Sütyensiz paylaşım! Yorum yağdı

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sonunda bu da oldu! Tuvalet paylaşımı olay yarattı

Sonunda bu da oldu! Tuvalet paylaşımı olay yarattı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.