Sebze ve meyvelerdeki büyük tehlike! Eğer böyle temizlemezseniz....

Buzdolabınızın içi savaş alanı gibi mi? Bu görüntünün sebebi, sebze ve meyveleri olduğu gibi dolaba yerleştirmek olabilir. İyice

temizlemediğiniz sebze ve meyveleriniz hastalıklara da davetiye çıkarabilir. İşte, sizi hem dağınık buzdolabından hem de sağlığınızı tehdit eden virüslerden uzak tutacak olan 5 önemli madde;

1. SEBZE VE MEYVELERİN SAP VE YAPRAK KISIMLARININ AYIKLANMASI



Alışverişinizi yaptıktan sonra sebze ve meyvelerinizi poşetlerinden çıkartın. Gereksiz sap ve kökleri sebzelerden ayırıp çöpe atın. Böylece sebze ve meyveler dolabınızda daha az yer kaplayacak. Çilek gibi meyveleri de yapraklarından ayırabilirsiniz. Bu adımı tamamladığınızda sebze ve meyveleriniz yıkanmaya hazır hale gelecek.

2. SUDAN GEÇİREREK ARINDIRMA



Toprakta yetişen sebze ve meyveler, bazen çamurlu olabiliyor. Pazarda veya market reyonlarında bekleyen bu yiyecekler, beklediği süre boyunca dış etkenlerle de fazlasıyla kirlenebiliyor. Bu nedenle ilk etapta temizlenmesi gereken sebze ve meyveleri ellerinizle iyice ovalayarak sudan geçirmelisiniz.