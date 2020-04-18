Sebze ve meyvelerdeki büyük tehlike! Eğer böyle temizlemezseniz....

Buzdolabınızın içi savaş alanı gibi mi? Bu görüntünün sebebi, sebze ve meyveleri olduğu gibi dolaba yerleştirmek olabilir. İyice
temizlemediğiniz sebze ve meyveleriniz hastalıklara da davetiye çıkarabilir. İşte, sizi hem dağınık buzdolabından hem de sağlığınızı tehdit eden virüslerden uzak tutacak olan 5 önemli madde;
1. SEBZE VE MEYVELERİN SAP VE YAPRAK KISIMLARININ AYIKLANMASI
Alışverişinizi yaptıktan sonra sebze ve meyvelerinizi poşetlerinden çıkartın. Gereksiz sap ve kökleri sebzelerden ayırıp çöpe atın. Böylece sebze ve meyveler dolabınızda daha az yer kaplayacak. Çilek gibi meyveleri de yapraklarından ayırabilirsiniz. Bu adımı tamamladığınızda sebze ve meyveleriniz yıkanmaya hazır hale gelecek.
2. SUDAN GEÇİREREK ARINDIRMA
Toprakta yetişen sebze ve meyveler, bazen çamurlu olabiliyor. Pazarda veya market reyonlarında bekleyen bu yiyecekler, beklediği süre boyunca dış etkenlerle de fazlasıyla kirlenebiliyor. Bu nedenle ilk etapta temizlenmesi gereken sebze ve meyveleri ellerinizle iyice ovalayarak sudan geçirmelisiniz.
3. SİRKELİ SUDA BEKLETME İŞLEMİ
Doğal yöntemlerle yapılan temizliklerin başrolü her zaman sirkedir. Konu yiyeceklerin temizliği olduğunda da doğallığı sebebiyle sirkeden yardım almanızda hiçbir sakınca yok. Sirkenin içeriğindeki maddeler, yiyeceklerinizi virüslerden arındırmanızı sağlar. Peki sirke, sebze ve meyveleri yıkarken nasıl kullanılmalı?
l Tüm yiyeceklerin sığabileceği bir kap alın.
l Kabın içerisine sebze ve meyveleri yerleştirin.
l Üzerini geçecek kadar su koyun.
l Suyun içerisine çok az bir miktar sirke ekleyip karıştırın.
l 15 dakika kadar yiyecekleri sirkeli suda bekletin ve durulayın.
Unutmayın, sirkeyi fazla koymak veya yiyecekleri sirkeli suda uzun süre bekletmek roka gibi yapraklı sebzelerin yapraklarına zarar verir. Dikkatli kullanmanızda fayda var.
4. KURULAMA İŞLEMİ
Zararlı bakterilerden arındırdığınız sebze ve meyvelerinizi, geniş ve suyu çekecek yapıda olan bir kumaşın üzerine koyup yayın. Üzerlerini de aynı kumaş ile kapatın ve hafif hafif bastırarak fazla suyunu alın. Daha sonra 15 dakika kadar kuruması için bekletin.
5. SON AŞAMA: BUZDOLABINA YERLEŞTİRME
İyice temizlenip kurulanan sebze ve meyveleriniz artık dolaba yerleştirilmeye hazır durumda. Sebze ve meyveleri kategorilere ayırmakla başlayın. Yeşillikleri, yemeklik sebzeleri ve meyveleri birbirinden ayırın. İsterseniz ayrı ayrı poşetleyerek dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Daha düzenli bir görünüm için ise bu yiyecekleri saklama kaplarına koyarak dolaba yerleştirin. Çilek gibi çabuk bozulan meyvelerinizi dolapta daha göz önünde bir yere koymanızda fayda var.
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