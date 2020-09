Seçer: “Bir-iki aylık sürede terfi sistemini devreye alacağız”

“Silifke Atıksu Arıtma Tesisinin proje çalışması devam ediyor” Başkan Seçer, Silifke ilçesinde devam eden diğer çalışmaları da anlatarak, kökleşmiş, geriden gelen, daha önce yapılması gereken bazı projeleri süratle yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Seçer, “Örneğin Silifke Atıksu Arıtma Tesisi 20-25 milyon liralık bir proje olacak. Şu anda proje çalışması devam ediyor. Oranın da bir an önce tamamlanması lazım, çünkü kullandığımız atıksu arıtma tesisi ekonomik ömrünü doldurmuş bir arıtma tesisi. Süratle onların da yenilenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“İnsan ve çevre sağlığının para ile ölçülecek bir durumu yok”

Projeleri yaparken sorunların çözümüne insan ve çevre sağlığı açısından yaklaştıklarını, parasal bedeli ikinci planda düşündüklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“İnsan sağlığı çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Temiz bir çevrede yaşamak anayasal bir hak. Bu görev idarenin, bunu yapmak zorundayız. Bunun parasal bedeli mutlaka küçümsenecek rakamlar olmayabilir ama insan ve çevre sağlığının para ile ölçülecek bir durumu yok; her şeyin üzerinde. Bu bilinçle bundan sonraki yapacağımız projeksiyonları gerçekleştireceğiz. Biz yerel yönetimler olarak kentin güzelliği, düzeni, temizliği açısından her türlü yatırımı parasal karşılığını düşünmeden yapma zorunluluğuna sahibiz. Kısıtlı bütçe dönemsel; hepsi aşılır. Bu konuları çok büyütmüyorum. Bu konulara takılıp hem enerjimizi hem zamanımızı tüketmek istemiyorum. Zaman zaman bazı politik manevralarla bazı engellemelerle ya da rakiplerinizin işinizi zorlaştırmasıyla karşılaşıyorsunuz ama bu demek değildir ki, hizmet yapamazsınız. Biz her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz. Vatandaşlar bunun için bizi yönetime getirdi. Başarısızlığın bizim açımızdan hiçbir gerekçesi olamaz. Ya başaracağız ya başaracağız.”