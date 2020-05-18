Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2,5 milyon dolara alınan ve belediyeye her ay 300 bin liralık büyük bir yük getiren helikopteri satamadıklarını, ancak Türk Hava Kurumuna (THK) kiraya verdiklerini belirterek, “Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum” dedi.

Başkan Seçer, 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında, geçen bir yılda gerçekleştirdikleri hizmetlerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Seçer, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2,5 milyon dolara alınan ve atıl vaziyette duran helikopterin son durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

Belediyeye aylık maliyeti 300 bin lira

Büyükşehir Belediyesinin sancılı yaralarından biri olan helikopter, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 2,5 milyon dolara alınmıştı. Alındığı günden itibaren birkaç kez kullanılmasının dışında 4-5 yıldır atıl vaziyette duran ve her ay belediyeye 300 bin liralık ek yük getiren helikopterin işler hale getirilmesi ve en azından masrafını çıkartabilmesi için Seçer’in göreve gelmesinin ardından çeşitli formüller aranmıştı. Bunlardan biri de helikopterin ‘hava taksi’ olarak vatandaşların kullanımına sunulması olmuştu. Hava taksi formülüyle şehirler arası yolculuklar, düğün ya da farklı organizasyonlar için helikopteri kiralama yöntemine başvurulmuş, ancak bu girişimden de bir sonuç alınamamış, helikopterin satışı için çalışmalar gerçekleştirilmişti.