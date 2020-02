Seçer: "Kendini yakmak isteyen vatandaş Haziran’da disiplin soruşturmasıyla çıkarıldı”

“İlçe belediyeleri vatandaşla karşı karşıya gelmemek için bize gönderiyor”

İlçe belediyelerinden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını isteyen Seçer, “İlçe belediyeleri vatandaşla karşı karşıya gelmemek için bize gönderiyor, dürüst olmak lazım. Oy kaygısıyla biz bu işleri yapacak olursak yandık gitti. İmar keşmekeşi olur. Planlar gecikir. Birbirimizle sıkıntıya gireriz. Anlaşmazlığa gireriz. İlçe belediyeleri bunu yapıyor. Tamamı değil, yapan yapıyor, yapmayan da rahat olsun. Vatandaşla karşı karşıya gelmemek için sevk ediyor bize. Bunu karşılıklı yardımlaşarak yapmamız lazım. Her gecikme, her olumsuzluk vatandaşa yazıyor, Mersin’e yazıyor. 2. etap 1/5 binlikte hepimiz gayret ediyoruz. Akdeniz’i, Toroslar’ı ilgilendiriyor. Tarsus’ta problemler var. Yenice bölgesinde var. 257 itiraz var bir bölgede. Bizden önceki dönemde yapılmış. İş adamları geliyor, fabrika sahipleri, itirazları var. Haklılar insanlar. Dönüyorsun bir de geriye dönük düzeltmeye gidiyorsun hak kaybı olmasın diye. Plan işleri, imar işleri netameli konular. Günahı vebali de büyük konular. Biz bunları açık, şeffaf yapıyoruz. Birbirimize yardımcı olalım, Mersin’i bu beladan kurtaralım. Plan meselesi bir bela. Yatırım yapamıyor insanlar. Özellikle Erdemli ve Silifke gibi ivedi beklentiye girmiş ilçelerde etap etap yapalım, kurum görüşleri gerekmeyen bölgeleri öncelikle bitirelim diye konuştuk. Bununla ilgili çalışmalar da yaptık, çok kısa sürede neticelerini alacağız. 10 ay içinde her şeyi halledemiyorsunuz. Hoş bulduk diyene kadar 8 ay geçti. Geleni, gideni, öteki beriki. Her yere eğilemiyorsunuz. Çok şükür rahatlamaya başladık, her yere dokunacağız. Siz de daha fazla mesai yapın. Belediye orada, komisyon orada, plan ofisi orada, danışman orada. Gelin, gidin, rahatsız edin bana yardımcı olun. Rahatsız edin çalışsın insanlar" diye konuştu.