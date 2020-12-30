Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinin ziyaretinde, Türkiye’deki kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Türkiye’de son 24 saatte 3 kadının öldürüldüğünü belirten Seçer, “Aile içi şiddetin ölüme kadar devam etmesi ya da ölümle neticelenmesine kadar çok yüksek dozda olduğu bir şiddeti yaşıyoruz. Bu, dilek ve temenniler ile önlenecek bir durum değil. Başta Türkiye’de yasaların bunu önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile kooperatif üyesi kadınlar, yeni yıl öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i makamında ziyaret ederek, kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanmış ürünlerden hediye etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da yer aldı.

“Bu olayların oluşmaması için toplum bilincinin gelişmesi gerekiyor”

Türkiye’de son 24 saatte işlenen kadın cinayetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Kadının Türkiye’deki hatta dünyadaki durumu, konumu hepimizin malumu. Son günlerde de üzüldüğümüz bazı haberler okuyoruz. Bu, bizi derinden üzüyor. Son 24 saatte Türkiye’de 3 kadın öldürüldü ve tabi ki işin daha da düşündürücü tarafı; aile fertleri tarafından, ya erkek arkadaşı ya eşi ya oğlu. Aile içi şiddetin ölüme kadar devam etmesi ya da ölümle neticelenmesine kadar çok yüksek dozda olduğu bir şiddeti yaşıyoruz. Bir psikolojik durumu yaşıyoruz. Bu, dilek ve temenniler ile önlenecek bir durum değil. Başta Türkiye’de yasaların bunu önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor. Caydırıcı olması gerekiyor. Diğer taraftan bu olayların oluşmaması için toplum bilincinin gelişmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddeti önleyecek toplumsal bir takım çalışmalar, toplantılar, eğitimler önemli ama bunun çok ötesinde farklı alanlarda da kadının yanında olmak gerekiyor. Kadının ekonomik dünyasında, hukuksal problemlerinde, aile problemlerinde, çevre ile olan ilişkilerinde, aklınıza gelen her alanda kadının yanında olmamız gerekiyor” dedi.