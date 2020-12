Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor”

“Her alanda temsiliyette eşitlik olana kadar, bu farkındalığı oluşturacak vurguları yapmak zorundayız”

Kooperatiflerin bu açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Seçer, “Elbette kadın-erkek ayrımı yapıp, cinsiyetçi de bir lisan kullanmanın uygun olmadığını biliyorum ama bu realite ortadan kalkana kadar, her alanda temsiliyette eşitlik olana kadar bu farkındalığı oluşturacak vurguları yapmak zorundayız. Onun için kadın kooperatifi vurgusunu, altını çizerek yapıyoruz. Burada çok önemli, çok örnek çalışmalar oluyor. Ben de yakinen izliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerle işbirliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Seçer, “Bizlerle iletişim kuran, işbirliği arzusu içerisinde olan Mersin’deki tüm kadın kooperatiflerine olduğu gibi sizlerle de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda işbirliği yapmak arzusundayız ve yapıyoruz da. Sizlerin çalışmalarını görüyoruz, takdirle izliyoruz. Özellikle kadınlarımızın emeklerinin ekonomik değere dönüşmesindeki katkılarınız, diğer taraftan onlara yardımcı olmanın ötesinde kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğretmeye yönelik projeksiyonlarınız, projeleriniz, aile, çevre, çocuk, hukuksal her konuda onlarla konuşarak, iletişim kurarak, onlara mihmandar olmaya, yol gösterici olmaya çalışıyorsunuz. Bunlar takdire şayan. Yılbaşı öncesi de çok yoğun çalıştınız. Emeğinize sağlık. Bundan sonraki süreçte de Mersinimize, kadınlarımıza katkı sağlayacak her türlü çalışmada işbirliğine hazırız. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah gelecek yıl sağlık, sevgi ve iyileşme yılı olur. Uzun süredir dünyanın mücadele ettiği korona virüs sürecini bertaraf ederiz, hayat normalleşir, herkes mutlu, huzurlu olur” ifadelerini kullandı.