Seçim haftası en çok hangi filmler izlendi?

Toy Story 4, ilk hafta sonunda dünya genelinde olduğu gibi Box Office Türkiye listesinin birinci sırasına yerleşti. Beşinci haftasonunu geride bırakan Aykut Enişte, 28.401 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Cansu Tosun'un rol aldığı haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Anna, 28.214 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. İşte 21 - 23 Haziran 2019 Türkiye gişe rakamları.

Cinnet

7.746 Aladdin

9.289 John Wick 3: Parabellum

18.842 Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit

22.140 X-Men: Dark Phoenix

24.081 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2

24.952 Enes Batur Gerçek Kahraman

27.187 Anna

28.214 Aykut Enişte

28.401 Oyuncak Hikayesi 4

99.094

