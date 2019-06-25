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Seçim haftası en çok hangi filmler izlendi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 25.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yurt genelinde 23 Haziran günü İstanbul seçimlerine odaklanılmasına rağmen sinemaseverler vizyona giren filmleri izlemekten de kendilerini alamadı. Heyecanla beklenen filmlerden bakın en çok tercih edilen hangisi old?

Seçim haftası en çok hangi filmler izlendi?

Toy Story 4, ilk hafta sonunda dünya genelinde olduğu gibi Box Office Türkiye listesinin birinci sırasına yerleşti. Beşinci haftasonunu geride bırakan Aykut Enişte, 28.401 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Cansu Tosun'un rol aldığı haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Anna, 28.214 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. İşte 21 - 23 Haziran 2019 Türkiye gişe rakamları.

  1. Cinnet
    7.746

  2. Aladdin
    9.289

  3. John Wick 3: Parabellum
    18.842

  4. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
    22.140

  5. X-Men: Dark Phoenix
    24.081

  6. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
    24.952

  7. Enes Batur Gerçek Kahraman
    27.187

  8. Anna
    28.214

  9. Aykut Enişte
    28.401

  10. Oyuncak Hikayesi 4
    99.094
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Anahtar Kelimeler:
sinema 23 haziran

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