Seçim haftası en çok hangi filmler izlendi?

Toy Story 4, ilk hafta sonunda dünya genelinde olduğu gibi Box Office Türkiye listesinin birinci sırasına yerleşti. Beşinci haftasonunu geride bırakan Aykut Enişte, 28.401 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Cansu Tosun'un rol aldığı haftanın merakla beklenen yeni filmlerinden Anna, 28.214 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. İşte 21 - 23 Haziran 2019 Türkiye gişe rakamları.
Cinnet
7.746
Aladdin
9.289
John Wick 3: Parabellum
18.842
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
22.140
X-Men: Dark Phoenix
24.081
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
24.952
Enes Batur Gerçek Kahraman
27.187
Anna
28.214
Aykut Enişte
28.401
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