YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti

Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Securitas Türkiye, yılın tedarikçisi olarak Sodexo'yu seçti

İSTANBUL(AA) - Securitas Türkiye'nin 11. kez düzenlediği "Securitas Tedarikçiler Günü", bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen "Yılın Tedarikçileri Ödülü", bu yıl Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi AŞ'ye verildi.

Yeni dönemde Securitas'a ilişkin bilgilerin verildiği etkinlik, Securitas Türkiye Ülke Başkan Yardımcısı Kurtuluş Dönmezer'in açılış konuşması ile başladı. Securitas Türkiye İdari İşler, Satınalma ve Lojistik Koordinatörü Uluç Kayhan, şirketin satın alma ve lojistik süreçlerini anlatırken, Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İdari İşler Sorumlusu Büşra Doğan ise Securitas Vakıf ile ilgili bilgiler verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.