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Seda Akgül: Bırakın zengin koca bulmayı randevu alamazlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

Seda Akgül, son dönemde dizilerde genç iş insanlarının, fakir kadınlarla aşk yaşamasını eleştirirken ''Bu kızlara iyi ve zengin koca yerine, meslek sahibi olmayı öğreten senaryolar yazılması gerekiyor. Bırakın aşk yaşamayı, iş görüşmesi için bile randevu alamazlar.'' dedi.

Seda Akgül: Bırakın zengin koca bulmayı randevu alamazlar

Kanal D'de yayınlanan '4 Kadın Zamanı' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Seda Akgül, son dönemde dizilerde genç iş insanlarının, fakir kadınlarla aşk yaşamasını eleştirdi.

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Sunucu, “Bu bir umut tacirliğidir. Bu kızlara iyi ve zengin koca yerine, meslek sahibi olmayı öğreten senaryolar yazılması gerekiyor. Gerçek hayatta bu genç kızlar, zengin iş insanlarıyla bırakın aşk yaşamayı, iş görüşmesi için bile randevu alamazlar. Biraz gerçekçi olalım” diyerek, senaristlere gönderme yaptı.


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