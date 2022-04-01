Seda Akgül'ün son hali şoke etti! Herkes Survivor Sude sandı

Ekran hayatına bir süredir ara veren sunucu ve spiker Seda Akgül sosyal medyayı aktif kullanıyor. Kısmetse Olur yarışması sunuculuğundan sonra istediği gibi bir program bulamayan ve işleri uzun soluklu olayan Seda Akgül yaptığı paylaşımlarla şoke etti.

Aldığı kiloları mahalle baskısı yüzünden verdiğini söyleyen Seda Akgül filtreleri denerken adeta gençliğine döndü. Bambaşka bir görüntüyü paylaşan Seda Akgül'ü görenler şoke olu.

50 yaşındaki Akgül "Gelir gelmez havası yaradı memleketimin. Bir de doktorum sağolsun" notuyla bir pozunu paylaştı.

SURVIVIOR SUDE YORUMU YAĞDI

Takipçileri, "Botoksu fazla mı kaçırdın", "Çocuk gibi olmuşsun", "20 yaş gençleşmişsin" gibi yorumlarda bulundu.



Seda Akgül'e gelen en fazla yorum da Survivor Sude sanılmasıydı. Pek çok takipçi Akgül'e "Survivor Sude sandım" yazdı.

