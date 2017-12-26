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Seda Sayan 4 yaş küçüldü

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 11:26 | Son Güncelleme 4 saat önce

Şarkıcı Sibel Can’ın ardından Seda Sayan da yaşını küçültmek için mahkemeye başvurdu.

Seda Sayan 4 yaş küçüldü

Sibel Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü söyleyen Seda Sayan, “Yaşı düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Hâlbuki benden 2 yaş büyük ablam vardır. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin” dedi. Mahkeme Seda Sayan’ın yaşını 4 yaş (3 yıl 11 ay 26 gün) küçülterek 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine karar verdi.

38 YIL ÖNCE YAŞI BÜYÜTÜLDÜ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaşının düzeltilmesi istemiyle dava açan Seda Sayan’ın iddialarına göre Sayan’ın yaşı sahnelerde şarkı söylemesi ve sahnelerde yer almaması için hukuken mümkün değildi. Seda Sayan’ın babası da şarkı söyleyebilmesi için kızının yaşını büyütmek için 1978 yılında Eyüp 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Eyüp Mahkemesi’nin bir yıl sonraki kararıyla 1962 olan Seda Sayan’ın yaşı, 1959 olarak büyütüldü. Yıllar sonra dava açan Seda Sayan, Tokat Nüfus Müdürlüğü’nden gelen doğum kayıtlarında yaşının 30 Aralık 1962 olduğunun görüldüğünü belirtti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
37 yaşındayım bir kac sene sonra akran olucaz seda sayan'la :)
ne güzel memleket..işine gelince büyült,işin bitince küçült...yaş düzeltme davaları kaç kere açılır ki..
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