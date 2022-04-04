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Seda Sayan genç aşkı Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti

04.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan estetikten sonra açıklamasıyla gündemde... Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’i Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis'e benzetti. Sayan "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" diyerek ilginç yorumuyla gündeme geldi.

Seda Sayan genç aşkı Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti

2020'de 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, ardından burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de 'Dudak liftingi' yaptırmasıyla gündem olmuştu. Sayan estetik paylaşımından sonra açıklamasıyla gündemde...

İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, şarkıcı Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yaparken ilginç bir benzetme yaptı. 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük aşkını ünlü oyuncuya benzetti.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’i Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis'e benzeterek "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim LUCİFER’ım" yorumuyla sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Sayan'ın yorumuna görenler "Tom Ellis buna güldü", "Lucifer’ın bundan haberi yok" dedi.

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Seda Sayan
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