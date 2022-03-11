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Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleniyor! Yedinci evliliği olacakr

11.03.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan yedinci evliliğini yapmak için harekete geçti. Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' dedi. Genç müzisyen Seda Sayan'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifinde bulundu.

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evleniyor! Yedinci evliliği olacakr

Seda Sayan'ın evlilik kararı gündeme bomba gibi düştü. Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bulunan Süreyya Teras isimli mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, sanatçıya evlilik teklifinde bulundu.

Kısa süreli şok yaşayan Sayan, 'Evet' yanıtını verdi. Miliiyet'in haberine göre; altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladı.

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"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

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YEDİ KEZ EVLENDİ

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı. İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcının bu yedinci evliliği olacak.

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ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus’ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

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Seda Sayan
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