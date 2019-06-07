Seda Sayan transparan elbisesiyle olay oldu

Şarkıcı Seda Sayan, yeni tekli çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi. 56 yaşındaki Sayan yeni imajıyla dikkat çekti.

Sayan'ı gören bazı hayranları ilk bakışta Seda Sayan'ı ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetmişti.

Sayan geçtiğimiz gün de sahne için giydiği kıyafetle gündem oldu. Transparan kıyafetiyle paylaşım yapan Sayan'ın fotoğraflarına ise beğeni yağdı.

Dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat eden Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda yüzünü gerdirirken çektiği görüntüleri canlı yayınla takipçileriyle paylaşmış ve olay olmuştu.



