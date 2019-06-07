MAGAZİN

Seda Sayan transparan elbisesiyle olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

57 yaşındaki Seda Sayan cesur transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Sayan sahne için tercih ettiği kıyafeti sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Sayan transparan elbisesiyle olay oldu

Şarkıcı Seda Sayan, yeni tekli çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi. 56 yaşındaki Sayan yeni imajıyla dikkat çekti.

Sayan'ı gören bazı hayranları ilk bakışta Seda Sayan'ı ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetmişti.

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Sayan geçtiğimiz gün de sahne için giydiği kıyafetle gündem oldu. Transparan kıyafetiyle paylaşım yapan Sayan'ın fotoğraflarına ise beğeni yağdı.

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Dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat eden Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda yüzünü gerdirirken çektiği görüntüleri canlı yayınla takipçileriyle paylaşmış ve olay olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rezil seni !! insanlar yaslandikca edepli olir bu eyce edepsizlesiyor pislikler Allaha nasip’hesap vereceksiniz bilsemm Allah sizi bildigi gibi yapsin
ablacım öbür tarafta daha iyileri var burdakiler bildiğin gibi hep...
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