Seda Sayan yine gündem oldu

Cumartesi akşamı Bodrum’da sahne alan Fatih Ürek, hareketli şarkılarıyla konuklarına eğlenceli dakikalar yaşattı. Sanatçı, şarkı aralarında misafirlerle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı ihmal etmedi.

Ürek, "Dışarıda aşırı bir trafik var ben 30 yıllık Bodrumluyum burada böyle trafik görmedim." dedi. 55 yaşındaki şarkıcı, programının bir bölümünde kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Seda Sayan'ı sahneye davet ederek bir şarkı söylemesini rica etti.

Sayan, "Öncelikle herkesten çok özür diliyorum... beni bu gece mazur görün. Bu gece de ben eğleneyim Fatih'i dinleyeyim. Safiye Soyman burada o bize bir şarkı söylesin, hep beraber dinleyelim." demesinin üzerine Fatih Ürek, Safiye Soyman'ı çağırdı.

"BİR AN ÖNCE ESKİ GÜNLERİMİZE GERİ DÖNELİM"

Ahmet Kaya'ya ait bir şarkı seslendiren Soyman, "Lütfen herkes aşısını olsun, bir an önce eski günlerimize geri dönelim." diyerek sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Son dönemde filtreli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, mekana girmeden önce gazetecilere poz verdi.

58 yaşındaki şarkıcının paylaştığı kareler ile muhabirlerin objektiflerine yansıyan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medyada çok konuşuldu.

Sayan'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Yaşına göre çok genç duruyor, çok da fotoğraflarla oynamasına gerek bile yok.

Photoshopsuz daha iyi.

-Karışmayın Kadırgalıya canı nasıl isterse öyle atar fotoğraflarını.

-Karışmayın Kadırgalıya canı nasıl isterse öyle atar fotoğraflarını. Endamı yeter.

Fark en az 40 yıl.

Hayaller, hayatlar.

Her hali güzel.

Bu fotoşopu biz de öğrenmeliyiz.



