SEDAŞ, Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'deki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarıyla kentin yükselen enerji ihtiyacı karşılayan SEDAŞ, il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde de ilerleme sağlıyor.

SEDAŞ ekipleri, şehirde bir yılda direk, kabin, armatür, şebeke ve trafo postası montajları ve ek tesis çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, kente 290 kilometre uzunlukta havai hat çekti ve yapımı biten yer altı hattın uzunluğu ise 70 kilometreye çıktı. Ayrıca 9 bin 346 direk, 7 bin 281 armatür, 92 trafo postası ve 33 mono blok kabinin montajları da kısa sürede tamamlandı.

Bakım çalışmaları kapsamında kentte 87 kilometrelik alçak gerilim havai hattı, 6,5 kilometrelik orta gerilim şebekesi, 2,2 kilometrelik yer altı şebekesi ve 1,5 kilometrelik aydınlatma şebekesi yenilendi. Kullanımdaki armatürler bakıma alınırken tamamı yeni olmak üzere 2 bin 26 direk ve 1279 armatür takıldı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen 34 binden fazla elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip yıl boyu ölçü devre kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, şehrin her noktasından enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 650'ye yakın müşteriye ait tesis çalışmaları hızla tamamlanırken, resmi kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de karşılandı.

Şirketin bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, kent genelindeki müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalma gösterdi.​​​​​​​

