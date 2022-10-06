YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. SEDAŞ, Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor

SEDAŞ, Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor

06.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEDAŞ, Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de yatırımlarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'deki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarıyla kentin yükselen enerji ihtiyacı karşılayan SEDAŞ, il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde de ilerleme sağlıyor.

SEDAŞ ekipleri, şehirde bir yılda direk, kabin, armatür, şebeke ve trafo postası montajları ve ek tesis çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, kente 290 kilometre uzunlukta havai hat çekti ve yapımı biten yer altı hattın uzunluğu ise 70 kilometreye çıktı. Ayrıca 9 bin 346 direk, 7 bin 281 armatür, 92 trafo postası ve 33 mono blok kabinin montajları da kısa sürede tamamlandı.

Bakım çalışmaları kapsamında kentte 87 kilometrelik alçak gerilim havai hattı, 6,5 kilometrelik orta gerilim şebekesi, 2,2 kilometrelik yer altı şebekesi ve 1,5 kilometrelik aydınlatma şebekesi yenilendi. Kullanımdaki armatürler bakıma alınırken tamamı yeni olmak üzere 2 bin 26 direk ve 1279 armatür takıldı. Damga ayar sürelerinin dolduğu tespit edilen 34 binden fazla elektrik sayacı da yenisiyle değiştirilip yıl boyu ölçü devre kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, şehrin her noktasından enerji müsaadesi başvurusunda bulunan 650'ye yakın müşteriye ait tesis çalışmaları hızla tamamlanırken, resmi kurumlar ve müşterilerden gelen şebeke deplase talepleri de karşılandı.

Şirketin bir sene içinde hızla tamamladığı yatırım, bakım ve saha faaliyetleri sayesinde, kent genelindeki müşteri şikayetleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalma gösterdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "Dünya İnsana Yakışır İş Günü" mesajı:Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay'dan "Dünya İnsana Yakışır İş Günü" mesajı:
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybettiAdana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sedaş

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.