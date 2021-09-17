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SEDAŞ "Stargate Projesi"nde genç yetenekler mezun oldu

17.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEDAŞ "Stargate Projesi"nde genç yetenekler mezun oldu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) yürüttüğü "Stargate Projesi"nin ikinci yılında genç yetenekler inovatif projelere imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında genç mühendis adaylarına yaratıcı bakış açısı kazandırılarak teknik yetkinliklerine yatırım yapıldı.

Proje kapsamında enerji dağıtım sektörünün tüm ana faaliyet alanlarında 7 ay boyunca çalışma şansı elde eden 9 genç yetenek, SEDAŞ kültürünü yakından tanıdı.

Katılımcılar, SEDAŞ'ın yetenek yönetimi ve gelişimi stratejisinin parçası olan program süresince şebeke yönetim ve yatırımları ile bakım, onarım ve sayaç operasyonlarının temel dinamiklerini daha yakından izledi.

Saha deneyimlerinden yola çıkarak inovatif projeler geliştirme fırsatı bulan genç mühendisler, SEDAŞ yöneticilerinden oluşan jürinin de takdirini topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, şirket olarak gençleri önemsediklerini ve her fırsatta onların yeni bakış açıları kazanmalarına yardımcı olduklarını bildirdi.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen "Stargate" programıyla genç yetenekleri keşfetmenin, onlara farklı yetkinlikler kazandırmanın ve geleceğe yön verecek liderler olma yolunda destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Odyakmaz, "Genç mühendis arkadaşlarımızı 7 aylık süreç boyunca gösterdikleri özveri ve yaratıcı çözümler sunan başarılı projeleri için tebrik ediyorum. Vizyonları ve enerjileriyle SEDAŞ'ı sektörümüzde öncü şirketler arasına taşıyan gençleri ve bizi heyecanlandıran 'Stargate Projesi'ni önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Projeye katılan gençler, iş sahibi olabiliyor

Stargate projesi, mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde son sınıf veya yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencilere yönelik tasarlandı.

Proje, birlikte gelişmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan yeni nesil bir staj programı olarak uygulanıyor. 7 aylık program süresince gençlere, SEDAŞ'ın çeşitli bölümlerinde farklı uzmanlıkları deneyimleme ve farklı yetkinlikler kazanma olanağı sunuluyor.

Stargate programına başvuru yapan genç mühendisler, mülakat yöntemiyle sürece dahil ediliyor. Program sonunda, hazırladıkları projeleri SEDAŞ yöneticilerine sunan gençler, değerlendirme sonucuna göre şirketin uzman veya mühendis kadrolarında iş fırsatı bulabiliyor.

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