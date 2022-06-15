SEDEC etkinliği güvenlik sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor

Güvenlik sektöründeki kullanıcılar, karar vericiler, üreticiler ve KOBİ'leri bir araya getiren SEDEC, üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

SEDEC Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, üçüncü kez 28-30 Haziran'da Ankara Congresium’da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin güvenlik ve savunma hizmetini sağlayan İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli İstihbarat Başkanlığı ile 50’ye yakın ülkeden ihtiyaç makamları, son kullanıcılar, satın alma heyetleri ve konusunda önde gelen dünya şirketlerinin yetkilileriyle üreticileri doğrudan bağlantıya geçiren etkinlik, ana sanayilerdeki sistem üreticilerinin KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olarak öne çıkıyor.

SSB ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği destekleriyle yapılan SEDEC, anayurt güvenliği ve sınır güvenliği konusunda ülkenin ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyor. Etkinlik kapsamında bu yıl 5 binden fazla iş görüşmesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, SSB, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyetleri Merkezi SEDEC’te katılımcı olarak yer alacak. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, İŞBİR, HAVELSAN HTR, bütünsel güvenlik kapsamında üretim yapan sektörün öncü şirketleri ASFAT, MKE AŞ, STM, ULAK, SSTEK de etkinliğe katılım sağlayacak.

SEDEC'e ASELSAN "Platin Sponsor", ASFAT "Platin Destekleyici", HAVELSAN "Altın Sponsor", Bites ve Thermacool "Gümüş Sponsor", MKE, STM, Dearsan, GGTEK, ULAK, TRTEST ve Interdata "Bronz Sponsor" olarak destek olacak.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe SSTEK "Yaka Kartı Sponsoru", Tawazun "Konferans Sponsoru", Telespazio "Etkinlik Çanta Sponsoru", Türksat "İletişim Sponsoru", MSI "Resmi Yayın ve Basın Sponsoru" olarak katkı sağlayacak.

- Etkinlik yaklaştıkça ilgi artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etkinlik Komitesi Başkanı Hilal Ünal, tarih yaklaştıkça tüm dünyadan SEDEC’e olan ilginin ve katılımın arttığını, şu ana kadar başta ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Bosna Hersek, Birleşik Krallık, El Salvador, Fransa, İspanya, İtalya, Katar, Kazakistan, Sudan, Ürdün olmak üzere toplam 47 ülkeden farklı seviyelerde katılım bilgisinin teyit edildiğini bildirdi.

Ünal, etkinliğe dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin güvenlik ve savunma hizmeti veren birimlerinden güvenlik ve koruma bakanı, savunma bakanlığı sekreteri, kurmay başkanları, özel harekat birimi başkanı, karakol müdürleri, içişleri bakanlığı müşaviri, operasyon bölüm başkanı, genel direktör, genel müdür, silahlanma müdür yardımcısı, sahil güvenlik genel müdürü, sınır muhafızları genel müdürü, lojistik direktörü gibi yetkililerin katılacağını kaydetti.

