Sedef Adası önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sedef Adası önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sedef Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.



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