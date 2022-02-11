YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı

Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı

11.02.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya ve "2 kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan da 4 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de iki kez "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarını işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

- "Cumhurbaşkanına hakaretten" daha önce de ceza almıştı

Sedef Kabaş hakkında 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldüErzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Balayını erteleyip milli takım kampına katıldılarBalayını erteleyip milli takım kampına katıldılar

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Canan Eczanesi
Atasehir
Tonba Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.