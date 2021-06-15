Şef Akademi jüri üyeleri kimdir? İşte şef akademi yarışmasının jürileri....

70 yaşındaki Ayhan Sicimoğlu gezi programları ile geniş kitlelere adını duyurmayı başarmıştır. Uzun yıllar yurt dışı deneyimi bulunan Sicimoğlu İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce konuşabiliyor.

Yayın hayatına FOX kanalıyla giriş yapan Şef Akademi'yi başarılı sunucu Öykü Serter sunacak. Ekranların tanınan siması Öykü Serter 2001'den beri sunuculuk hayatına devam ediyor. 46 yaşındaki sunucu Serter'in sunuculuk deneyimleri arasında; Survivor Panorama, İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Bu Tarz Benim gibi popüler programlar yer alıyor.

46 yaşındaki Arda Türkmen "Arda'nın Mutfağı" ve "Ardanin Mutfagi Ciltli: Bütün Detaylariyla 95 Lezzetli Tarif" kitaplarının yazarıdır. Arda Türkmen kariyer hayatı boyunca yeme-içme sektöründe birçok girişim yapmış ve bu alanda adını duyurmayı başarmıştır.

Ali Ronay, Anadolu mutfağını dünyaya tanıtmış bir şeftir. 39 yaşındadır. Gastronomi alanında yurt dışı deneyimi de bulunan Ronay, 27 yaşındayken baş aşçılığa yükselmiştir.

ŞEF AKADEMİ HAKKINDA

15 yarışmacı, jüri üyelerinin karşısında yemek konusundaki yeteneğini gösterecek. Öte yandan yarışmacılar hem bireysel olarak hem de ekip olarak rekabet içerisinde olacak.

Elemelerin sonucunda akademiye yalnızca 15 kişi alınacak. Elemelerde yeteneğini kanıtlamış bu 15 kişi üç kişilik takım olacak. Şef Akademi, yayın hayatına başladığı ilk haftada, üç gün ekranlarda olacak.

Şef Akademi 14 - 20 Haziran haftasında pazartesi, salı ve perşembe akşamı FOX ekranlarında seyircilerle buluşacak.



