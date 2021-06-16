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Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli? Ali Ronay evli mi? Eşi kim?

16.06.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şef Akademi yarışma programı konusu ve jürileri ile dikkat çekti. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında yer alan Şef Akademi'nin jürilerinin hayatları merak ediliyor. Peki Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli? Ali Ronay evli mi? Eşi kim? İşte ayrıntılar...

Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli? Ali Ronay evli mi? Eşi kim?

Ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla Şef Akademi FOX ekranlarında yayın hayatına başladı. Bunun ardından programın, birbirinden başarılı jürilerinin hayatı merak konusu oldu. Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay kıyasıya rekabetin ekranlarda olacağı Şef Akademi programında jüri üyeleri arasında yerini aldı. Ali Ronay'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ali Ronay Azerbaycan doğumludur. Anadolu Türk Mutfağını dünya çapında tanıtmak için 10 yıl boyunca araştırma yapmıştır. "Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli?" , "Ali Ronay evli mi?" , "Eşi kim?" sorularının yanıtı aranıyor. Merak edilen soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ŞEF AKADEMİ JÜRİSİ ALİ RONAY ŞEF KİMDİR VE NERELİ?

1982 Azerbaycan, Bakü doğumlu ünlü şef Ali Ronay 39 yaşındadır. Mesleki alanda 19 yıllık tecrübeye sahiptir. Ronay'ın, gastronomi alanında hem yurt içi hem de yurt dışı deneyimi vardır. 27 yaşında baş aşçılığa yükselmiştir.

Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıl boyunca Anadolu Mutfak Kültürleri alanında araştırma yapmıştır. Yerel tatlılara yeni tatlar katmış ve Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Swissôtel’in köklü ve lezzetli mutfağını çeşitlendirmeye devam eden Ronay, modern ile klasiği harmanlamıştır. Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nü tamamlamıştır. Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli? Ali Ronay evli mi? Eşi kim?

ALİ RONAY EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Ali Ronay, Lale Ronay ile evlidir ve 2 erkek çocuğu babasıdır. Sosyal medya hesabından işi ve sunumları ile ilgili paylaşım yapan Ali Ronay, eşi Lale Ronay ile verdiği pozları da sık sık paylaşmaktadır. Ali Ronay, "alironay" kullanıcı adı ile Instagram'da aktif olarak paylaşım yapmaktadır.

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FOX
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