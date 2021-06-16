Ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla Şef Akademi FOX ekranlarında yayın hayatına başladı. Bunun ardından programın, birbirinden başarılı jürilerinin hayatı merak konusu oldu. Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay kıyasıya rekabetin ekranlarda olacağı Şef Akademi programında jüri üyeleri arasında yerini aldı. Ali Ronay'ın hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ali Ronay Azerbaycan doğumludur. Anadolu Türk Mutfağını dünya çapında tanıtmak için 10 yıl boyunca araştırma yapmıştır. "Şef Akademi jürisi Ali Ronay Şef kimdir ve nereli?" , "Ali Ronay evli mi?" , "Eşi kim?" sorularının yanıtı aranıyor. Merak edilen soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ŞEF AKADEMİ JÜRİSİ ALİ RONAY ŞEF KİMDİR VE NERELİ?

1982 Azerbaycan, Bakü doğumlu ünlü şef Ali Ronay 39 yaşındadır. Mesleki alanda 19 yıllık tecrübeye sahiptir. Ronay'ın, gastronomi alanında hem yurt içi hem de yurt dışı deneyimi vardır. 27 yaşında baş aşçılığa yükselmiştir.

Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıl boyunca Anadolu Mutfak Kültürleri alanında araştırma yapmıştır. Yerel tatlılara yeni tatlar katmış ve Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.