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  4. Şef Murat Bozok kimdir? MasterChef konuğu Murat Bozok evli mi, nerede çalışıyor? All Star'a konuk oldu!

Şef Murat Bozok kimdir? MasterChef konuğu Murat Bozok evli mi, nerede çalışıyor? All Star'a konuk oldu!

09.12.2023 20:39 | Son Güncelleme:
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Şef Murat Bozok evli mi değil mi merak edildi. MasterChef All Star'a konuk olan şef, yarışmacılara kendi yaptığı tabağı yaptırdı. Deniz tarağı ile tabak yaptıran şefin hayatı da merak edildi. Michelin yıldızlı restoranlarında çalışan Şef Murat Bozok'un gastronomi üzerine basılmış kitapları bulunmaktadır. Peki, Şef Murat Bozok kimdir? MasterChef konuğu Murat Bozok evli mi, nerede çalışıyor? All Star'a konuk oldu!

Masterchef'in bu haftaki konuk şefi Murat Bozok oldu. Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Murat Bozok geliyor. İzleyiciler Murat Bozok kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte MasterChef All Star konuğu Murat Bozok ile ilgili merak edilenler...

ŞEF MURAT BOZOK KİMDİR, EVLİ Mİ?

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aşçılığı seçti. Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island’daki restoranlarda çalışmaya başladı.

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Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston’da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı. Michelin yıldızlı restoranlarında çalıştı.

MICHELIN YILDIZLI RESTORANLARDA ÇALIŞTI

Johnson & Wales Üniversitesi'nde okuduğu dönemde restoranlarda çalışmaya başlayan Şef Murat Bozok, Hyatt ve Ritz Carlton'un Boston ve New York şubelerinde çalıştı. Bununla beraber 'Michelin' kavramiyla tanışan Bozok, daha sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. Pierre Gagnaire'e ulaşan Bozok, Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

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2009 yılında Türkiye’ye geri dönen Murat Bozok ‘Mimolett’ isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak köşe yazarlığı yapmaktadır. Hem aşçılık eğitimi hem de danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir.

İki adet gastronomi üzerine basılmış kitabı bulunmaktadır.

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