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Şef Rüştü Ekmen’den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı’nda “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi düzenlendi.‘Dünya Mutfakları 2’ dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olarak katılan Uluslararası Gastronomi Kulübü Başkanı Şef Rüştü Ekmen, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Şef Rüştü Ekmen’den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı’nda “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi düzenlendi.
‘Dünya Mutfakları 2’ dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olarak katılan Uluslararası Gastronomi Kulübü Başkanı Şef Rüştü Ekmen, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Uygulamalı olarak Uzak Doğu mutfağına ait yemeklerin yapıldığı atölyede öğrenciler, öğrendikleri teknikleri deneme fırsatı buldu.
Şef Rüştü Ekmen: “Birikimlerimi öğrencilere aktardığım zaman çok mutlu oluyorum”
Edindiği bilgi birikimini öğrencilerle paylaşmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Şef Rüştü Ekmen, “Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Kulüp başkanı olmam tamamen öğrencilere yakın olmak için. Öğrenci odaklıyım. Mesleki kariyerim içerisindeki birikimlerimi onlara aktardığım zaman çok mutlu oluyorum.” şeklinde konuştu.

Şef Rüştü Ekmen’den “Uzak Doğu Mutfağı ve Teppan Uygulamaları” atölyesi

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