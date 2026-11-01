SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Sefer Yılmaz: "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ümraniyespor maçının ardından, "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" dedi.

Sefer Yılmaz: "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz"

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

"PLAY-OFF YARIŞINDA İDDİALI KONUMA GELMEK İSTİYORUZ"

Sefer Yılmaz: "Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz" 1

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. Rakiplerinin iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, "Üç haftalık galibiyet serimizi sürdürerek play-off hattına yaklaşmak istiyorduk ancak bunu başaramadık. Ümraniyespor hem hücumda hem savunmada iyi organize oldu. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk ve fırsatlar yakaladık ancak galibiyet golünü bulamadık. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Önümüzdeki hafta deplasmanda kazanarak yeniden play-off yarışında iddialı konuma gelmek istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşıyaka, Bursaspor Basketbol'u zorlansa da yendi!Karşıyaka, Bursaspor Basketbol'u zorlansa da yendi!
Cabral: "Takım ruhumuz çok iyi"Cabral: "Takım ruhumuz çok iyi"
Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor Bodrum FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

19 ilçe il olabilir!

19 ilçe il olabilir!

SON DAKİKA: 2. Başkan Metin Öztürk istifa etti! "Ölmüş anneme hakaret edildi"

SON DAKİKA: 2. Başkan Metin Öztürk istifa etti! "Ölmüş anneme hakaret edildi"

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.