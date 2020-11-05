Seferihisar açıklarındaki balık çiftliğinin dalgıcı deprem anında yaşadıklarını anlattı

"Deprem anında dalıştaydım, balıkları kontrol ediyordum, o anda tıkırtı şeklinde sesler geldi. Üzerimden tekne mi motor mu geçiyor diye yukarıya baktım. Art arda gümbürtü şeklinde sesler gelince deprem olduğunu anladım. Aşağı baktığım zaman bizim balıkların korkarak kaçıştığını gördüm. O esnada suda bir çalkantı ve akıntı oluştu. Beni etrafımda bir iki tur döndürdü. O an kontrollü bir şekilde yukarı çıkıp sevdiklerimle konuşmak için telefonuma sarıldım. Duyduğum ses yaklaşık 40 saniyenin üzerinde sürdü. Yüzeye çıktığımda suda bir çalkantı oluştuğunu gördüm. Teknenin kaptanı beni güverteye çıkartmaya çalışıyordu."

Güvenli bir şekilde tekneye çıkınca hemen telefonla yakınlarını aradığını aktaran Özkan, "Beni korkutan, deprem anında balıkların etrafta çok hızlı bir kaçışması oldu çünkü biz büyük balıklarla çalışıyoruz. Balıklardan kendimi korumak için ağlara yaklaştım ve o şekilde sağ salim yukarı çıktım." dedi.

Deprem anında balıkların zarar görmesinden de endişe ettiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Deprem anında suyun içinde bir akıntı oluştu. Ben balıkların ilk defa bu kadar korkarak hızlı bir şekilde etrafta kaçıştığını gördüm. Bizi ürperten zaten o oldu. Orkinos balıklarının kilosu 300-500 kiloya kadar çıkıyor. Etrafımda bu şekilde 1500-2000 tane balık var. Bu balıklar hızlı bir şekilde etrafında döndüğü için suyun içinde zaten bir akıntı oluşuyor. Bu akıntının içinden kendimi kurtarmak biraz mesele oldu. Kendimi akıntıdan kurtardığım anda ağlara tutunarak yukarı çıktım. Balıkların güvenliğini de sağlamam gerekiyordu. Balık ağlara takılırsa kurtulamaz ölür. O an bir yandan görevimizi yapıyoruz, bir yandan kıyıda ne yapıyorlar diye sevdiklerimizi düşünüyoruz."