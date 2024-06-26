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Seferihisar’da hobi bahçelerinin yıkımına başlandı

İHA İHA
26.06.2024 10:43
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Seferihisar Belediyesinin aldığı yıkım kararı üzerine, tarım arazilerine zarar veren, ruhsatsız ve izinsiz olarak yasalara aykırı inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Seferihisar’da hobi bahçelerinin yıkımına başlandı

Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu’nun Hobi Bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle, ilçedeki yaklaşık 700 hobi bahçesine yıkım uyarısı yapıldı. Ruhsatsız, izinsiz ve amacı dışında kullanlan evlere müdahale ilk olarak Düzce Mahallesi’nde yer alan Doktorlar Sitesi’nde 7 tane ev boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi.

Yıkım prosedürleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu 32. ve 42. maddesi gereğince verilen karar doğrultusunda hobi bahçesi sahiplerine gerekli para cezası uygulanarak, encümenden yıkım kararı alındı.

VATANDAŞLARA "HOBİ BAHÇESİ ALMAYIN" UYARISI

Uzun süredir gündemde olan hobi bahçelerinin yıkım kararı tamamlanan prosedürler ile birlikte işleme alındı. Tebligatların hobi bahçesi sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Seferihisar Belediyesi yetkilileri, vatandaşları yasa dışı ve ruhsatsız inşa edilen hobi bahçelerini almamaları konusunda uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Hobi bahçesi almayın, aldırmayın. Kendinizi de, kamu servetini de zarara uğratmayın’’ denildi.

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