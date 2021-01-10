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Şefika ninenin "öğrenmenin yaşı yoktur" dedirten azmi

10.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Muğla'da kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren ve bugüne dek 4 kitap yazan 88 yaşındaki Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle dikkati çekiyor - 4 çocuk 10 torun sahibi Cebeci: - "Okumak beynimdeki üzüntüleri de unutturuyor. Bu yaşımda okuyarak ayakta durmaya çalışıyorum. Okumayan herkese yardım etmeye çalışıyorum" - Mahalle Muhtarı Cemal Akhan: - "Bölgede yaşayan çoğu insan okumayı merak etti ve okula gitti. Bunu Şefika Cebeci sayesinde başardılar"

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'da kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

İstanbul'da yaşarken okuma yazma bilmediği için evinin adresini bulamayınca kaybolan Cebeci, o gün içinde hep bir eksiklik olarak duran okumayı öğrenmeye karar verdi.

Kendi çabasıyla 30 yaşında okumayı öğrenen Cebeci, bir süre sonra eşinin işi dolayısıyla Bodrum'a taşındı. Yazmayı öğrenmek, okumasını da geliştirmek isteyen Cebeci, 70 yaşında gittiği okuma yazma kursuyla bu hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Kendi hayatını anlatan kitabı yazmaya karar verince bilgisayar kullanmayı da çocuklarının ve torunlarının desteğiyle öğrenen 88 yaşındaki Cebeci, bugüne kadar hayatını ve kadına şiddeti ele aldığı dört kitap yazdı.

Cebeci, birer tane çıkardığı kitaplarının, sponsor bulamadığı için basımını yaptıramadığını bildirdi.

- "Bundan sonraki yaşamımda hep okumak ve yazmak istiyorum"

Dört çocuğu ve 10 torunu olan Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir yaşamının olduğunu, hep okuma aşkıyla büyüdüğünü söyledi.

Boş durmayı sevmediğini aktaran Cebeci, evinin adresini bulamamanın hayatında bambaşka bir kapı açtığını dile getirdi.

Çabasıyla okumayı öğrense de hep kendini yetersiz gördüğünü aktaran Cebeci, "70 yaşında okuma yazma kursuna gideceğimi duyanlar, 'Sen bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın?' dediler. Ama ben 'Okumak en güzel şey.' dedim ve yoluma devam ettim." dedi.

Cebeci, fırsat buldukça hep okumaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Zamanında torunlarımın birine hem bakıyordum hem de ona okuma yazma öğretiyordum. Bundan sonraki yaşamımda hep okumak ve yazmak istiyorum. Beynimi hep böyle şeylerle doldurmak istiyorum. Eşimi kaybettim. Kızımın biri de trafik kazasında yaşamını yitirdi. Okumak beynimdeki üzüntüleri de unutturuyor. Bu yaşımda okuyarak ayakta durmaya çalışıyorum. Okumayan herkese yardım etmeye çalışıyorum. Bütün derdim okuma yazma bilmeyen kalmasın. Elimden ne gelirse insanlar için yapmaya çalışıyorum."

- Cebeci'yi gören okuma yazma öğrendi

Mahalle Muhtarı Cemal Akhan da Şefika Cebeci'nin mahalledeki diğer insanlara da azmiyle örnek olduğunu söyledi.

Mahallede okuma yazma bilmeyenlerin Cebeci sayesinde okuma öğrendiğine dikkati çeken Akhan, "Bölgede yaşayan çoğu insan okumayı merak etti ve okula gitti. Bunu Şefika Cebeci sayesinde başardılar. Bu yaşında da hala yılmadan devam ediyor. Biz onu hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz. Azminden dolayı kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cebeci'nin komşularından 59 yaşındaki Şükriye Köse ise komşusunun bu yaşta azmiyle bütün mahalleye örnek olduğuna işaret ederek, "Biz yanına çok gelip, gidiyoruz. Akşamları yanına gittiğimizde de onu kitap okurken buluyoruz. Bize de kitap okuyor." dedi.

Örnek olması için kızıyla Cebeci'yi ziyaret eden öğretmen Veysel Köse de herkese Şefika Cebeci'yi örnek gösterdiğini kaydetti.

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