Şefika ninenin "öğrenmenin yaşı yoktur" dedirten azmi

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'da kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

İstanbul'da yaşarken okuma yazma bilmediği için evinin adresini bulamayınca kaybolan Cebeci, o gün içinde hep bir eksiklik olarak duran okumayı öğrenmeye karar verdi.

Kendi çabasıyla 30 yaşında okumayı öğrenen Cebeci, bir süre sonra eşinin işi dolayısıyla Bodrum'a taşındı. Yazmayı öğrenmek, okumasını da geliştirmek isteyen Cebeci, 70 yaşında gittiği okuma yazma kursuyla bu hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Kendi hayatını anlatan kitabı yazmaya karar verince bilgisayar kullanmayı da çocuklarının ve torunlarının desteğiyle öğrenen 88 yaşındaki Cebeci, bugüne kadar hayatını ve kadına şiddeti ele aldığı dört kitap yazdı.

Cebeci, birer tane çıkardığı kitaplarının, sponsor bulamadığı için basımını yaptıramadığını bildirdi.

- "Bundan sonraki yaşamımda hep okumak ve yazmak istiyorum"

Dört çocuğu ve 10 torunu olan Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir yaşamının olduğunu, hep okuma aşkıyla büyüdüğünü söyledi.