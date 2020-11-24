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Sefirin Kızı 29. son bölümde bıçaklanan Menekşe öldü mü? Tülin Yazkan ayrıldı mı? Sefirin Kızı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.11.2020 02:31 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 23 Kasım Pazartesi 29. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölüm finaline şoke eden anlar yaşandı. Sefirin Kızı'nda Menekşe bıçaklandı. Sancar ise gördüğü korkunç manzara karşında donup kaldı. Peki Sefirin Kızı'nda Menekşe'ye ne olacak? Tülin Yazkan diziden ayrılıyor mu? Sefirin Kızı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı son bölüm final sahnesi.

Sefirin Kızı dizisinin 29. son bölümü 23 Kasım Pazartesi akşam ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölüm finalinde ise korkunç anlar yaşandı. Loki tarafından bıçaklanan Menekşe'nin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Sefirin Kızı Menekşe ölüyor mu? Menekşe'yi canlandıran Tülin Yazkan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı ise 30. yeni bölümde belli olacak.

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SEFİRİN KIZI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 30 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 30. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir.

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Ama Nare’yi kimden isteyeceklerdir?

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Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe’nin başına ne gelecektir?

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Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır.

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Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?

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Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir.

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Nare, Sancar’ı affetmiş midir yoksa içine attıkları aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?

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