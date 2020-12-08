Sefirin Kızı 31. son bölüm final sahnesi! Nare ve Sancar ayrıldı mı? Sefirin Kızı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisinin 31. son bölümü 7 Aralık Pazartesi akşam ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölüm finalinde Nare, Sancar'a ayrıldıklarını açıkladı. Sancar'ın yüzüğünü parmağından çıkaran Nare, "Sen bana ihanet ettin yine parçalandım. Ama yine mutluluk oyunu oynadım ve bu yüzükleri taktım. Sonsuza kadar mutlu yaşarım sandım ama yine olmadı" sözleriyle veda konuşması yaptı.

SEFİRİN KIZI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 14 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 32. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.



SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar.

İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemektenmutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?



