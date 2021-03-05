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Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı'nda Mavi'nin geçmişindeki sırlar açığa çıkıyor!

05.03.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen 43. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar.

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 43. yeni bölümüyle 8 Mart Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Mavi’nin Melek’i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek’in ortada olmaması Sancar ve Güven’i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

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SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya’yı derinden sarmıştır. Halise’nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu’yu hem de Yahya’yı çok şaşırtacaktır.

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Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar’ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

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Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye’yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

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Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi’nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

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Dizide Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

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Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
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Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza atıyor.

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Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
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