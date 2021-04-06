‘Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı dizisinin final tarihi ne zaman?’ soruları yanıt buldu…

Sefirin Kızı dizisinin yönetiminden final tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak gelen iddialara göre En son 47. bölümü ile ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinin mayıs ayı içerisinde final yapabileceği söyleniyor.

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Star TV’de yayınlanan O3 Medya ve NGM imzalı Sefirin Kızı dizisinin final yapacak.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in yer aldığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak. Muğla'da çekimleri süren Sefirin Kızı dizisi, en başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.

En son 47. bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin 5 hafta sonra yani 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara veda etmesi bekleniyor…

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek): Varlıklı bir toprak sahibi. Nare'nin destansı aşkı.

Nare Çelebi (Tuğba Büyüküstün): Sefir Güven Çelebi'nin kızı. Sancar'ın destansı aşkı.

Dudu İlayda Ildır): Sancar'ın işe almasıyla Marina'da işe başladı.

Akın (Erhan Alpay):. Nare'nin aynı evde birlikte büyüdüğü, abisi saydığı kişi. Güven Çelebi'nin manevi oğlu.

Feride (Zerrin Sümer): Sancar'ın halası.

Elvan Efeoğlu (Hivda Zizan Alp): Yahya ile evli.

Güven Çelebi (Erdal Küçükkömürcü): Nare'nin babası. Sefir (Elçi).

Gediz Işıklı (Uraz Kaygılaroğlu): Sancar'ın sadıcı, çok yakın arkadaşı.

Kahraman Boz (Bülent Şakrak): İş insanı. Müge'ye, Sancar'a, Gediz'e düşman.

Halise Efeoğlu (Gonca Cilasun): Sancar'ın annesi. Konağın Halisefesi.

Melek (Beren Gençalp) Nare ve Sancar'ın kızları.

Kavruk Ömer (Edip Tepeli): Sancar'ın arkadaşı. Konağın çalışanı.

Müge (Esra Kızıldoğan): Gediz'in ablası. Psikolog. .

Menekşe (Tülin Yazkan: Halise Efeoğlu'nun Sancar için seçtiği gelin adayı. Sancar'la evlenmek istiyor.

Sahra (Deniz Işın): Akın'ın kızkardeşi. Doktor.

Refika Işıklı (Özlem Çakar Yalçınkaya): Gediz'in annesi.

Zehra Efeoğlu (Cemre Öktem):. Halise'nin kızı, Sancar ve Yahya'nın kızkardeşleri.

Yahya Efeoğlu (Doğukan Polat): Sancar'ın kardeşi. Elvan ile evli.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Ege bölgesinde geçen Sefirin Kızı dizisinde, yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar Efeoğlu ile Sefirin Kızı Nare’nin geçmişteki destansı aşklarını ve günümüzde bu yarım kalan aşkın devamında yaşadıklarını konu ediniyor…



