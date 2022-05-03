Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

16 Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün sağlık sorunundan dolayı diziden ayrılmasının ardından başrolü ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün canlandırmaya başlamıştı. Bir zamanların sevilen dizisinde Elvan rolüne hayat veren Hivda Zizan Alp sosyal medya pozuyla dikkat çekti.
27 yaşındaki Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan rolüyle akıllara kazındı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Alp, plajda sütyenli pozunu paylaştı.
Özellikle reklam filmleriyle tanınan Hivda Zizan Alp'in Instagram paylaşımları dikkat çekiyor.
Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan isim Fi, Yeşil Deniz, Kaçak gibi projelerde de rol aldı.
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