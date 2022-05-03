MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

03.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek gibi oyuncuların yer aldığı Sefirin Kızı dizisi 2 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Dizide Elvan rolüne hayat veren oyuncu Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

16 Aralık 2019'da yayınlanmaya başlayan Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün sağlık sorunundan dolayı diziden ayrılmasının ardından başrolü ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün canlandırmaya başlamıştı. Bir zamanların sevilen dizisinde Elvan rolüne hayat veren Hivda Zizan Alp sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

HİVDA ZİZAN ALP PLAJDAN POZ VERDİ

27 yaşındaki Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan rolüyle akıllara kazındı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Alp, plajda sütyenli pozunu paylaştı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Özellikle reklam filmleriyle tanınan Hivda Zizan Alp'in Instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Zaman zaman cesur pozlarını da paylaşan isim Fi, Yeşil Deniz, Kaçak gibi projelerde de rol aldı.

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp plajdan sütyenli paylaşım yaptı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor ödül oyununda Nisa'dan skandal hareket!Survivor ödül oyununda Nisa'dan skandal hareket!
Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...
Süper minili direk dansı pozu şaşırttı! "Pole dance desen var"Süper minili direk dansı pozu şaşırttı! "Pole dance desen var"
Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1 milyon Suriyeli" açıklaması!

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

İlginizi Çekebilir

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.