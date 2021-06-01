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Sefirin Kızı'nın Sancar Efesi Engin Akyürek'in yeni projesi belli oldu! Netflix'de boy gösterecek

01.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında 2 sezon boyuncu Sefirin Kızı adlı dizide Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek'in yeni projesi belli oldu. Rol aldığı başarılı yapımın son zamanlarında çıkan bazı aksaklıklar izlenme oranlarında büyük bir düşüş yaşa da Akyürek'in kariyerini pek etkilemedi. Ünlü oyuncunun bu kez televizyon ekranları yerine dijital platformda izleyici karşısına çıkacağı öne sürüldü.

Sefirin Kızı'nın Sancar Efesi Engin Akyürek'in yeni projesi belli oldu! Netflix'de boy gösterecek

Yer aldığı dizilerin birçok ülkeye satılması ile ününe ün katan Engin Akyürek, dünya çapında tanınan oyuncularımızdan biri. Yıllar önce "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma ile oyunculuk kariyerine başlayan Akyürek, Yabancı Damat, Kara Para Aşk, Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi başarılı dizilerde rol alarak kendisini kanıtladı. Son olarak “Sefirin Kızı” adlı dizide başrole hayat veren Engin Akyürek'in yeni bir proje ile anlaştığı iddia edildi. Aynı zamanda ünlü oyuncunun bu kez dijital platformlarda kendisini göstereceği ortaya çıktı.

YÜZÜNÜ YENİDEN SİNEMAYA ÇEVİR

Yer alığı dizi Sefirin Kızı'nın final yapmasının ardından dizilere bir süre ara vereceği belirten Engin Akyürek, yeniden sinemaya dönme kararı aldı. “Çocuklar Sana Emanet” , “Kader”, “Bir Aşk İki Hayat” ve “Bi Küçük Eylül Meselesi” gibi başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu, bu kararıyla merak uyandırmıştı. Yeni bir film projesi mi geliyor derken, "Yolun Açık Olsun" adlı film ile anlaştığı ortaya çıktı.

Sefirin Kızı'nın Sancar Efesi Engin Akyürek'in yeni projesi belli oldu! Netflix'de boy gösterecek

Engin Akyürek, “Yolun Açık Olsun” filmiyle beyazperde de yer alacak. Çekimlerine temmuz ayında başlanacak olan filmin yayınlanması için belirlenen platform ise Netflix oldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise “Yedinci Koğuştaki Mucize” filmi ile gişe rekorları kıran Mehmet Ada Öztekin yer alacak.

İKİ YAKIN ARKADAŞ AYNI PROJEDE

Henüz filmin konusu ve nerede çekileceğine ilişkin henüz net bir bilgi yer almazken Akyürek'e eşlik edecek bomba isim belli oldu.
Akyürek'e yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş, bu filmde eşlik edeceği asıl sürprizlerden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek Tolga Sarıtaş
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