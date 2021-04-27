Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı! Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı

Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sedat'ı vuran Sancar, hapse giriyor. Mavi ise Sancar'ın talimatıyla, Halise hanıma mektup yazarak kızını da alıp saklanıyor.

SERİFİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 50. BÖLÜM FRAGMANI

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Sefirin Kızı 50. Bölüm fragmanında Sedat'ı vuran Sancar, cezaevine giriyor. Mavi ise Sancar'ın isteği üzerine Halise Hanıma bir mektup bırakıyor.

Mektupta Sancar'ın silahının olmasından rahatsız olduğunu ve silah nedeniyle Sancar'ı terk ettiğine dair ifadeler kullanan Mavi, Melek'i de alıp bir dağ evinde saklanıyor. Sancar ise cezaevinde kaldığı 5 ay süresince kızını çok özlüyor.

Sancar mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor. Peki Sancar, Mavi ve Melek'i bıraktığı yerde bulabilecek mi?

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Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi’nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.



