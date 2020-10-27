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Şefler bu yöntemi kullanıyor! Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.10.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Şefler bu yöntemi kullanıyor! Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

Yemeklerimizde sık sık sarımsak kullanıyoruz ancak iş soymaya gelince işler çığrından çıkabiliyor. Neyse ki sizin için sarımsağı kolay soymanın bir yolunu bulduk.

Sarımsak, mutfakta en sık kullanılan çeşnilerden biridir, bu nedenle, doğradıktan sonra parmaklarımızın içine işleyen sarımsak kokusu alışılmadık bir durum değildir. Size sarımsağı nasıl kolayca soyacağınızı söylemeden önce, sarımsak kokusundan hızlıca kurtulmanızı sağlayacak bir ipucuyla geldik. Tek ihtiyacınız olan hindistancevizi yağı. Sarımsakları dilimledikten sonra, hindistan cevizi yağını ellerinize ve parmaklarınızın arasına sürün. Ilık suyla durulayın, elleriniz yine taze ve temiz kokacaktır.

SARIMSAĞI SOYMANIN KOLAY YOLU

Bazen, belirli bir yemek için çok fazla sarımsak dişine ihtiyacınız vardır. Karanfillerin tek tek soyulması zaman alır. İhtiyacınız olan tek şey ise bir kase ve sıcak sudur. Sarımsakları kaseye koyun ve üzerine sıcak su dökün. Bir dakika bekletin ve ardından sarımsakları kolayca soyabilirsiniz. Sarımsakları sıcak sudan çıkarırken dikkatli olun.

Bununla birlikte şeflerin sarımsakları kolayca soymak için başka bir hilesi de vardır. Diş sarımsağı bir kesme tahtasına koyuyorlar ve ardından bir bıçağın geniş kenarını kullanarak sarımsak dişini bastırıp ezerler. Genellikle bir çıtırtı sesi duyarsınız ve ardından sarımsakları kolayca soyabilirsiniz.

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